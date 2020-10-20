Администрация СИЗО дала Ефремову положительную характеристику

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Положительную характеристику выдала администрация СИЗО Михаилу Ефремову. Об этом сообщил корреспондент Москвы 24 со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина.

В характеристике отмечается, что артист соблюдает внутренний порядок, имеет спокойный и уравновешенный характер.

"На меры воспитательного характера реагирует правильно, на контакт идет охотно. Среди сокамерников Ефремов пользуется положительным авторитетом", – отмечается в документе.

По данным общественной наблюдательной комиссии, у Ефремова хорошие отношения с сокамерниками, на здоровье он не жалуется. Кроме того, артист предложил создать Российский тюремный театр. Отмечается, что ранее Ефремов посетил храм при СИЗО, исповедовался и причастился.

Адвокат актера попросил приобщить выданную администрацией СИЗО характеристику к делу.

Во вторник, 20 октября, Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП. Ефремову разрешили присутствовать на заседании суда.

Ранее прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову. Адвокат Ефремова Роман Филиппов сообщил, что разговоры с потерпевшей стороной по-прежнему ведутся.

Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.