Джигурду не пустили на заседание суда по пересмотру приговора Ефремову

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Актера Никиту Джигурду не пустили на заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, передает телеканал Москва 24.

"Мы – участники процесса, я подал жалобу от национального комитета противодействия коррупции. Пристав мне шепнул на ушко, что был приказ меня не пускать", – заявил Джигурда.

2 октября Ефремов подал новую жалобу на приговор. Документ содержит раскаяние артиста и его заявление о давлении со стороны его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Апелляционный документ также подавался актером 28 сентября.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 20 октября. Актера уже доставили в Мосгорсуд. Заседание состоится в 635-м зале Апелляционного корпуса. Прокуратура Москвы настаивает на законности приговора Ефремову.

8 сентября Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.

