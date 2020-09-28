Ефремов подал жалобу на приговор по делу о ДТП

13:29
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов лично подал жалобу на обвинительный приговор по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"В адрес суда поступили апелляционные жалобы Ефремова М. О., а также расширенная жалоба его защитников Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г.", – рассказали в пресс-службе Пресненского суда.
Эльман Пашаев, который уже не представляет интересы актера, подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову в сентябре.
Ранее новый адвокат Ефремова Владимир Васильев запросил у суда условный срок для своего подзащитного. Он заявил, что такое решение может быть принято при определенных условиях.
Еще один защитник Михаила Ефремова Роман Филиппов попросил суд смягчить приговор своему подзащитному на основании того, что экс-адвокат актера Эльман Пашаев оказывал на него давление.
Наконец третий юрист, представляющий интересы артиста, попросил назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы.
Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.
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