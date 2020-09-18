Падва оценил вероятность пересмотра дела Ефремова после лишения статуса Пашаева

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Генрих Падва в диалоге с Москвой 24 прокомментировал вероятность пересмотра уголовного дела Михаила Ефремова после лишения его защитника Эльмана Пашаева статуса адвоката.

По мнению Генриха Падвы, в случае если Ефремов подаст жалобу на Эльмана Пашаева в Адвокатскую палату после лишения Пашаева адвокатского статуса, маловероятно, что актер сможет в связи с этим добиться пересмотра своего дела.

"На этом основании вряд ли. Я не думаю, что об этом будут ставить вопрос", – заявил Падва, добавив, что не знает подобных случаев в адвокатской практике.

В свою очередь, адвокат Константин Трапаидзе считает, что оснований для пересмотра дела нет, так как на момент ведения дела Пашаев находился в статусе адвоката. Однако если статус был получен с нарушениями, то это может повлиять на ход событий.

"Я думаю, что именно статус адвоката Эльмана Пашаева для разрешения дела по существу не имеет значения, поскольку, занимаясь защитой Михаила Ефремова, Пашаев имел действующий статус адвоката. И отменять по таким причинам решение точно никто не будет, даже технически, процессуально. Хотя в теории это возможно, если бы выяснилось, что Пашаев получил статус с какими-то нарушениями и у Ефремова не было надлежащего защитника. Но тут вопрос такой, риторический, поскольку у него был и второй адвокат. Поэтому таких оснований я не вижу", – заявил Трапаидзе.

Также Константин Трапаидзе отметил, что новый адвокат на "общем информационном фоне" может сослаться на неправильную защиту, но это будет нарушением Кодекса адвокатской этики.

"Думаю, что даже существенным пунктом жалобы это не должно быть, вряд ли новые адвокаты их используют, поскольку в их квалификации я не сомневаюсь. Может, в общем списке нюансов как-то укажут, но в целом другие будут акценты расставлены в жалобе, на мой взгляд. Я знаю дела, которые вели эти адвокаты, поэтому есть такая уверенность", – подчеркнул Трапаидзе.

Ранее Федеральная палата адвокатов Северной Осетии лишила адвокатского статуса Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Михаила Ефремова. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Уточняется, что Пашаев лишен этого статуса сроком на один год.

Анастасия Павелко, Наталья Лоскутникова