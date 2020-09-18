Добровинский прокомментировал апелляцию на приговор Ефремову

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат, представлявший в суде интересы потерпевших, Александр Добровинский заявил Москве 24, что семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не будет оспаривать смягчение приговора Михаилу Ефремову.

"Если будет обвинительный приговор, каким бы он ни был, семья с ним согласится. Это было сказано с самого начала, и ничего не изменилось", – заявил Добровинский.

Новый защитник Михаила Ефремова подал апелляционную жалобу на приговор актеру. Как уточнили в Пресненском суде Москвы, адвокат попросил отменить приговор суда о заключении актера на восемь лет в колонию и назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет условно.

Приговор Михаилу Ефремову суд вынес 8 сентября. Помимо назначения 8 лет колонии общего режима, с актера взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.