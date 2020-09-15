Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Адвокат Эльман Пашаев назвал защитника потерпевших по делу Михаила Ефремова Александра Добровинского виновным в приговоре актеру, передает ИА "НСН".

"Если бы адвокатом потерпевшей стороны был бы другой человек, то не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок 1,5–2 года. Потому что ДТП – это специфическое преступление и здесь судьбу человека решают только потерпевшие", – заявил Пашаев.

Юрист также подчеркнул, что его отношения с Добровинским испортились еще во время судебного процесса. По его словам, родственники погибшего отказывались от компенсации, потому что их адвокат обещал им "создать условия для заработка денег".

"Добровинский обещал им создать условия для заработка денег. То есть на телевидении. Он им сказал: "Суд мой, не трогайте суд". Если бы мы договорились бы с ними с первого дня, то не было бы такого шоу", – заявил адвокат.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защита артиста обжаловала приговор.

В июне Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

