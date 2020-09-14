Адвокат Пашаев рассчитывает, что срок Ефремову уменьшат на год-полтора

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"До 18-го числа я подам полную жалобу. Год-полтора, думаю, скинут. За что такой строгий приговор, непонятно. И за что общий режим, тоже непонятно... 8 лет ему ни по каким параметрам нельзя назначать", – рассказал Пашаев Москве 24.
Адвокат отметил, что суд назначает общий режим в исключительных случаях. Ранее стало известно, что Ефремов окончательно отказался продолжать работу с Пашаевым.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в московской больнице.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С артиста также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.
Эльман Пашаев говорил, что защищал Ефремова бесплатно. По словам адвоката, своей работой он удовлетворен.
Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО
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