Адвокат Пашаев рассчитывает, что срок Ефремову уменьшат на год-полтора

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Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что срок заключения актера Михаила Ефремова могут снизить.

"До 18-го числа я подам полную жалобу. Год-полтора, думаю, скинут. За что такой строгий приговор, непонятно. И за что общий режим, тоже непонятно... 8 лет ему ни по каким параметрам нельзя назначать", – рассказал Пашаев Москве 24.

Адвокат отметил, что суд назначает общий режим в исключительных случаях. Ранее стало известно, что Ефремов окончательно отказался продолжать работу с Пашаевым.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в московской больнице.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С артиста также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

Эльман Пашаев говорил, что защищал Ефремова бесплатно. По словам адвоката, своей работой он удовлетворен.