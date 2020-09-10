Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

Эльман Пашаев заявил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 заявил, что работал с актером Михаилом Ефремовым бесплатно.

"Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", – объявил юрист.

По словам Пашаева, своей работой он удовлетворен. При этом адвокат рассчитывает на продолжение работы в части подготовки апелляции.

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защита артиста планирует обжаловать приговор.

При этом Михаил Ефремов заявил, что Пашаев не будет представлять его интересы в ходе апелляции. Актер днем ранее заявил, что адвокат своими действиями его подставил. Поиском нового защитника занимается жена артиста Софья Кругликова.

Сам Эльман Пашаев подтвердил, что договор с Ефремовым закончился после оглашения приговора. Тем не менее юрист готовит апелляционную жалобу как защитник актера в ходе процесса. В интервью телеканалу Москва 24 Пашаев допустил, что срок его экс-подзащитному снизят до 7 лет лишения свободы.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

