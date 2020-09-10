Работа с Ефремовым закончилась после приговора – Пашаев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что его работа с Михаилом Ефремовым закончилась после оглашения приговора, передает ТАСС.

"У нас с ним был договор, он закончился после приговора", – сказал Пашаев.

Адвокат подчеркнул, что решение о продолжении сотрудничества с ним должен принять сам Ефремов. Также Пашаев отметил, что именно он должен подавать апелляционную жалобу как защитник актера на судебном процессе.

"Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд", – сообщил Пашаев.

Ранее стало известно, что Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката. Сообщалось, что актер недоволен работой, которую проделал Пашаев, родственники Ефремова работают над поиском нового адвоката.

Позже актер прокомментировал свое решение. Он заявил, что Пашаев "подставил" его на восемь лет, хотя обещал совсем другой исход судебного процесса. Ефремов отметил, что не ожидал такого приговора. Также актер сообщил, что Пашаев не будет представлять его интересы в апелляции.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.