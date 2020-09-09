Пашаев обещал Ефремову добиться минимального наказания за ДТП – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Эльман Пашаев обещал актеру Михаилу Ефремову, что добьется минимального наказания за смертельное ДТП с его участием в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера.

"Как выяснилось, Пашаев обещал ему мягкое наказание – либо не связанное с лишением свободы, либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, именно поэтому Ефремов придерживался линии защиты Пашаева. При этом он уточнил, что услуги Пашаева Ефремову обошлись не в один миллион рублей.

В среду, 9 сентября, стало известно, что актер повторно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович объяснила, что актер выразил недовольство работой своего юриста.

Сам Пашаев назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.

Пресненский районный суд Москвы осудил актера Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Защита артиста обжаловала приговор.

Ефремов после вынесенного ему приговора заявил, что не ожидал такого наказания, уточнив, что адвокат его якобы подставил. По словам артиста, ему был неприятен визит адвоката утром в среду, 9 сентября.

Ефремов также рассказал, что первая ночь в СИЗО далась ему непросто, и пожаловался на проблемы со сном. При этом самочувствие свое он охарактеризовал как "более-менее". Актер признался, что на осознание произошедшего ему нужно время.

Помимо тюремного заключения, Ефремова также лишили прав на управление транспортным средством на три года. Он также обязан возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП, Виталию Захарову. Согласно ранее озвученному Пашаевым заявлению актера, он готов возместить не более 200 тысяч рублей.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

