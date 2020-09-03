Ефремов готов компенсировать моральный вред потерпевшему в размере 200 тыс рублей

13:52
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов готов компенсировать моральный вред потерпевшему по делу о смертельном ДТП с его участием в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
"В случае признания виновным моего подзащитного, считаю возможным взыскать в пользу Виталия Захарова 200 тысяч рублей. Хочу подчеркнуть, что Виталий – взрослый человек, на иждивении Сергея Захарова не состоял", – сказал Пашаев.
Адвокат также напомнил, что от артиста ранее был сделан перевод по почте в размере трех рублей потерпевшим по делу (вдове, брату и сыну). Как ранее отмечал их адвокат Александр Добровинский, это символическая сумма, поскольку деньги не могут возместить утрату близкого человека.
Ранее перед заседанием суда актер признал свою вину в смертельном ДТП. По словам адвоката актера, Ефремов сообщил, что он "артист народа" и понесет то наказание, которое выберет ему народ.
Прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель попросила суд запретить Ефремову вождение автомобиля сроком на три года.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
"Цифра дня": прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима
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