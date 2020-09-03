Представитель потерпевших заявила об угрозах адвоката Ефремова в ее адрес

Фото: пресс-служба Пресненского суда
Представитель потерпевших по делу Михаила Ефремова Анна Бутырина заявила об угрозах защитника актера Эльмана Пашаева в ее адрес.
По ее словам, она обратилась в правоохранительные органы после слов Пашаева в ее адрес о том, что он рано или поздно с ней разберется. По словам Бутыриной, она воспринимает эти угрозы реально.
"Хочу подчеркнуть, что Пашаев был трижды ранее лишен своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по статье "Вымогательство" и был осужден условно по статье "Самоуправство", – сказала она.
Кроме того, адвокат стороны потерпевших, выступая в прениях сторон, попросила провести проверку свидетелей защиты Ефремова по факту дачи ложных показаний.
"Прошу суд отнестись критически к показаниям свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Багдасяна из-за их противоречивости и непоследовательности, а также вынести определения для передачи в правоохранительные органы, чтобы те провели доследственную проверку и выяснили, содержится ли в действиях этих свидетелей признаки заведомо ложных показаний", – заявила она.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.
По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, Ефремов сообщил, что он "артист народа" и понесет то наказание, которое выберет ему народ.
Ефремов в суде признал свою вину в ДТП
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