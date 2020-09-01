"Я не виноват": чем завершилось исследование доказательств по делу Ефремова

Разбирательство по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова продолжает привлекать внимание общественности. В ходе рассмотрения выступали свидетели, просматривались видео с места трагедии, отвечал на вопросы судьи и сам актер. Наконец 1 сентября судебное следствие завершилось. Известно, что уже 3 сентября прокурор запросит Ефремову срок. Рассказываем, чем запомнились последние два дня заседаний по громкому делу.



Фото: пресс-служба суда

Свидетели Пашаева: Бадасян и Гаев

31 августа Михаил Ефремов появился в суде вновь со своими прежними адвокатами – Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской. Ранее Ефремов отказался от своих защитников из-за "раздражения" к ним суда, а также "посмеиваний" со стороны адвокатов потерпевшей стороны.

Эльман Пашаев пришел в суд не один: он привел еще двух свидетелей, которые готовы были подтвердить, что за рулем в день смертельного ДТП находился не сам Ефремов, а кто-то другой. Первым перед судом предстал Теван Бадасян.

Этот свидетель вечером 8 июня, предположительно, был в Плотниковом переулке – там же находится паб "Улисс", в котором Ефремов был незадолго до аварии. Он утверждал, что на заднее сиденье автомобиля актера у заведения сел другой человек, лет 40, высокий, в бейсболке, одетый совсем не так, как актер в день ДТП.





Теван Бадасян свидетель В 21:10 или в 21:15 передо мной шел мужчина. Стоял Jeep с "блатным" номером. Человек сел на заднее сиденье. Я точно видел! Я еще обратил внимание, что впереди в машине никто не сидел. А кто был еще сзади – не знаю, стекла тонированные.

К следствию с этой информацией Бадасян обращаться не стал: мол, не доверяет он служителям закона. По словам свидетеля, с Эльманом Пашаевым выйти на контакт захотел сам. А чтобы у суда не возникло сомнений в правдивости его слов, предложил пройти полиграф.



Видео: телеграм-канал Бушующий мир

Далее выступать настала очередь свидетеля, который, по собственным словам, одним из первых оказался на месте аварии и видел, что из водительской двери черного джипа в день ДТП выходил не Ефремов. Им стал Андрей Гаев – тот самый очевидец, который находился в Анапе и изначально должен был выступить по видеосвязи, но в итоге смог лично прибыть в Москву. Он же является другом слепого на один глаз Александра Кобца, который ранее свидетельствовал в суде.

Свидетель повторяет историю, ранее рассказанную товарищем: гуляли в центре, пили пиво и как раз в этот момент стали очевидцами ДТП. Пока друг Гаева Кобец подбежал к водительскому сиденью черного джипа, мужчине открылся отличный обзор на пассажирскую дверь.

Гаев заявил, что в пассажире он узнал Ефремова, однако фамилию актера сразу вспомнить не смог. Водителя автомобиля свидетель не видел, но мужчина уверен: за рулем машины актера после ДТП кто-то находился. "При мне водительская дверь автомобиля не открывалась. Выходящего водителя я не видел", – пояснил мужчина.



Фото: агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Память Ефремова

Михаил Ефремов выступал в Пресненском суде не первый раз. И на предыдущих заседаниях актер комментировал показания свидетелей, отвечал на некоторые вопросы, позволял себе небольшие колкости в адрес защиты потерпевших.

Однако 31 августа официально начал сам давать показания. Конечно, затрагивались многие вопросы. И самый главный из них – что именно актер помнит о дне трагедии.





Михаил Ефремов актер У меня могут быть какие-то предположения, но я боюсь их делать. Из-за своего состояния могу подумать, что я там был, а на самом деле я там не был. Я мог подумать, что что-то было, на самом деле этого не было. Так что я вынужден предположений делать чем меньше, тем лучше.

По словам Ефремова, он помнит вспышками, не все и неточно. Однако кое-какие крупицы информации установить все же удалось. Например, актер утверждал, что был пьян 8 июня, в день смертельной аварии, с самого утра.

"Я, скорее всего, в этот день машиной не пользовался вообще, потому что выпивать начал прямо с утра. Об этом может сказать, но вы не принимаете это в доказательство, биллинг моего телефона, – его заказал мой друг. Говорил, что я ему звонил где-то в 12 часов дня уже совсем пьяный", – заявлял в суде актер.

События 8 июня, по словам Ефремова, он частично помнит "где-то с 3-4 часов дня". При этом о самом ДТП, о моменте удара никаких воспоминаний у актера не осталось. "Начинается моя память где-то с того момента, когда я сижу у дознавателя. Потом я помню, что вышел оттуда, меня встретили друзья, предложили поехать к ним, потому что там как-то поспокойнее было. Мы поехали. А уже утром, я так понимаю, умер несчастный Захаров", – рассказал Ефремов.



Видео: телеграм-канал LIFE SHOT



Михаил Ефремов актер Эти кадры, которые вы показывали и Кобцу и Гаеву, это тоже обрезанные кадры. Это можно проверить на экспертизе, но я так понимаю, что ходатайство об экспертизе вы нам все равно отклоните. Вырезано от 3 до 15 секунд.

Кроме того, актер вновь напомнил суду свое мнение по поводу видео, которые показывали свидетелям и тиражировали СМИ.

И наконец уже с участием актера затронули еще один не менее интересный вопрос – о признании своей вины, которое Ефремов сделал и в день аварии, и в видеообращении, которое вышло несколько позже.

"Я вину признал, потому что, когда с похмелья у человека нервы, я был с похмелья дня 2-3, даже не с похмелья, а отравлен, – и со всех телевизоров, со всех сайтов, радио, чайников и утюгов говорили, что я убийца, я это сделал (признал вину. – Прим. ред.). И на видео (снятого вскоре после аварии. – Прим. ред.) видно, я говорю, что виноват. Но на самом деле я говорил, что я не виноват, там "не" вырезано. Это видно любому глухому человеку, он прочтет, что я сказал, что я не виноват по губам", – заявил Ефремов.

Вину актер не признает, потому что в деле, по его мнению, много "белых пятен". Это он понял по прошествии некоторого времени после ДТП, когда окончательно "отошел".



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Новые свидетели обвинения

За эти два дня в суде успели выступить еще два дополнительных свидетеля обвинения. Они в противовес свидетелям Пашаева поддержали версию о том, что за рулем в момент ДТП находился все-таки сам актер.

Первым в суде появился Илья Бабиков. Он утверждает, что вместе с другом был первым, кто попытался оказать помощь пострадавшим в ДТП.





Илья Бабиков свидетель Мы побежали помочь пострадавшим, друг проверил двери, там был один водитель, я подхватил его за руку, увел с проезжей части и посадил на клумбу.

По словам Бабикова, это был именно Михаил Ефремов, он находился в машине один и был в очень странном состоянии. После на видео, которые также показывали Гаеву и Кобцу, Бабиков сразу нашел и себя, и своего друга.

Свидетель рассказал, что сначала обратился к адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому – увидел в соцсетях, что защитник разыскивает человека, первым оказавшегося у черного джипа актера. После беседы с юристом мужчина обратился с заявлением в органы, затем его допросил следователь и вызвал в суд.

Вторым дополнительным свидетелем стала Надежда Набокина – женщина работает в бистро прямо напротив места, где произошло ДТП. Она рассказала, что снимала видео с места ДТП и выкладывала в соцсети.





Надежда Набокина свидетель Мы работали навынос из-за карантина. Я была на рабочем месте: большие окна выходят на Садовое кольцо. Было 21:38, и мы с коллегой начали собираться домой, я забрала телефон с зарядки и услышала хлопок.

Видеозаписей не было в материалах дела, однако свидетельница принесла с собой диск и продемонстрировала записи в зале суда. "После того как Ефремов стал отрицать свою вину, я стала пересматривать видео, и силуэт был именно человека, который находится здесь", – отметила свидетель.

Набокина уточнила, что в фильме "День выборов" Ефремов использовал такую же жестикуляцию. Однако самого актера она видела лишь со стороны спины. В то же время девушка утверждает, что в черном джипе находился только один человек.

В этот момент вновь оживился Михаил Ефремов. Он назвал видео фейком, а также пригрозил адвокату потерпевших Александру Добровинскому. "Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский", – сказал актер.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

К чему привел просмотр видеокамер

Судебное заседание 1 сентября было не слишком богатым на события. Сначала выступили адвокаты потерпевших и заявили, что трое родственников погибшего Захарова отказались брать компенсацию в 200 тысяч рублей, ранее отправленную от имени Ефремова им на счета. Однако четвертый, старший сын водителя Виталий, деньги принял, при этом потребовал для актера сурового наказания: приговорить к Ефремова к 7 годам лишения свободы.

Затем в суде допросили эксперта Алексея Глушенкова, который брал образцы эпителия с подушки безопасности водителя черного джипа. Он заявил, что на пассажирской подушке не увидел никаких следов, поэтому и не проводил ее экспертизу, на которой сейчас настаивают Ефремов и его защита.

Дальше в суде попытались отследить перемещение автомобиля актера 8 июня. Было просмотрено пять видеозаписей. Некоторые заинтересовали самого актера: Ефремов пытался узнать себя. А вот одна запись очень взволновала адвокатов потерпевших.

Скорее всего, речь шла о видео с Плотникова переулка, где ранее приглашенный свидетель Теван Бедасян видел неизвестного пассажира в машине Ефремова. "Да тут 307-й пахнет (статья УК РФ о даче заведомо ложных показаний. – Прим. ред.)", – не удержался от комментария адвокат Александр Добровинский.

Однако подробностей в суде озвучивать не стали. Ясность внесут судебные прения, которые назначены на 3 сентября. Известно, что именно тогда гособвинение запросит наказание для Ефремова.

