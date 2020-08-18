Эксперты объяснили феномен звездных российских адвокатов

Нашумевшее дело актера Михаила Ефремова превратилось в настоящий сериал, однако главную роль в нем уже играет не сам артист, а адвокаты сторон, которые эпатируют публику то неоднозначными высказываниями и действиями, то своим внешним видом. Общественность давно отнесла их к рангу не только одних из самых успешных юристов, но еще и звездных. Во вторник, 18 августа, должно состояться очередное слушание по делу Ефремова. А мы пока рассказываем об известных юристах страны и разбираемся, почему одни из них получают статус звезды, а другие нет.

Статус "Звездный адвокат"

Александр Добровинский. Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Александр Добровинский – один из известнейших столичных адвокатов. Специализируется на корпоративном праве и бракоразводных процессах, гражданских и уголовных делах. Он прославился участием в резонансных спорах VIP-персон из мира шоу-бизнеса, политики, искусства и спорта. К его услугам обращались Леонид Якубович, Никас Сафронов, Майя Плисецкая, Филипп Киркоров, Владимир Слуцкер, Вячеслав Фетисов и многие другие. Но особую популярность Добровинскому принесло дело Михаила Ефремова, где он представляет интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

Добровинский быстро запоминается благодаря своему имиджу, не зря его считают одним из самых стильных российских адвокатов. Перед публикой он часто предстает в своем неизменном галстуке-бабочке и очках. Из-за выбранного стиля юриста часто сравнивают с Шерлоком Холмсом.

В прессе часто обсуждают не только дорогой образ правозащитника, но и его роскошный автомобиль. Так, на одно из заседаний Добровинский приехал на Aston Martin db 9 Volante баклажанового цвета – кабриолет, на крыше и подголовниках которого нанесены инициалы AAD (Александр Андреевич Добровинский. – Прим. ред.).



Эльман Пашаев. Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Эльман Пашаев – харизматичный и эпатажный адвокат актера Михаила Ефремова. Юрист приобрел известность не только благодаря успешным делам. Его три раза лишали адвокатского статуса и даже давали год лишения свободы условно.

Во многом, говорят в СМИ, успех Пашаева связан с его умением продавать себя и свои услуги, демонстрацией своей успешности и, конечно же, образом "решалы".

Пашаев востребован у политиков, бизнесменов и различных знаменитостей. Адвокат стал широко известен и благодаря бракоразводным процессам, он представлял интересы жен состоятельных людей. Так, например, среди его подопечных были супруга помощника депутата Госдумы Александра Углича Анна Лаврентьева и Галина Васильева, которая делила имущество с заместителем гендиректора гостиницы "Рэдиссон Славянская" Михаилом Васильевым. Оба этих процесса были скандальными, а сам Пашаев заявлял, что его избивали.



Сергей Жорин. Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Жорин – по истине самый звездный адвокат страны. Благодаря его таланту те медиаперсоны, чьи интересы представлял юрист, получили рекордные компенсации в различных судебных тяжбах. Жорин специализируется на авторских спорах, экономических преступлениях, мошенничестве, административных, гражданских и уголовных делах.

Адвокат выиграл дело Анатолия Кашпировского о предоставлении ложных данных, бракоразводный процесс Ильи Резника, дело о компенсации морального ущерба почти в два миллиона рублей певице Валерии и ее мужу продюсеру Иосифу Пригожину. Также клиентами Жорина были Лолита Милявская, Юрий Антонов, Бари Алибасов, Олег Газманов и другие.



Екатерина Гордон. Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Екатерина Гордон пришла в юриспруденцию сравнительно недавно, но уже успела сделать себе имя на громких делах с участием публичных персон. Ее компания "Гордон и Сыновья" представляла интересы бывшей жены Марата Башарова, которая обвинила актера в избиении, телеведущих Анфисы Чеховой и Розы Сябитовой, певицы Риты Дакоты и многих других звезд отечественного шоу-бизнеса.

Однако прославилась Гордон гораздо раньше, чем ушла в юристы. Возможно, с этим и связан ее успех и узнаваемость, как правозащитника. В 2018 году она баллотировалась в президенты России, была женой телеведущего и журналиста Александра Гордона, чью фамилию решила оставить после развода, написала многочисленные хиты для звезд нашей эстрады, а также была замечена в громком скандале с Ксенией Собчак в эфире одной из радиостанций, после которого Екатерину уволили.

Не менее важен и тот факт, что правозащитница была замужем за адвокатом Сергеем Жориным: он, по мнению многих СМИ, привил Гордон любовь к юриспруденции.

Дело в бренде

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро в разговоре с Москвой 24 объяснил, что, говоря о людях какой-либо публичной профессии, мы делим их на известных и неизвестных.

"Причем среди известных добавляется еще и некий статус звездного. Это касается всех публичных профессий, в том числе и адвоката", – сказал эксперт.

По мнению Коро, на приобретение такого статуса в обществе влияет умелое формирование личного бренда. "Это либо участие в каком-то ярком, громком процессе, либо обслуживание человека, который уже имеет статус звезды, то есть автоматически привлекает к себе внимание, но не только к себе, но и к той стороне, которая защищает ее", – объяснил маркетолог.

Кроме того, юрист должен и сам представлять из себя "уникальное торговое предложение", подчеркнул Коро.





Николас Коро член совета Гильдии маркетологов У адвокатов одно: количество успешных мероприятий и количество громких мероприятий, причем это не всегда одно и то же. Количество успешных, выигранных дел есть у очень многих адвокатов, но как это подано в СМИ, это выделяет хорошего адвоката от звездного адвоката.

При этом, если говорить об успешном личном бренде, важно понимать, что он окружает себя и признаками успеха, подчеркнул эксперт. К ним можно отнести автомобиль, одежду, различные аксессуары – все это является составными частями образа, имиджа адвоката.

Использование всей внешней "буффонады", по словам директора по развитию компании "Доходная гильдия" и члена Гильдии маркетологов Российской ассоциации по связям с общественностью Сергея Краснова, наша страна позаимствовала у США.

"Элементы шоу-бизнеса в адвокатскую деятельность начали добавлять по примеру Запада. Оттуда пошло, из Америки, в Европе это не так популярно, а вот в Америке является неотъемлемой частью... Нахватались в 90-е годы, постепенно начали внедрять в России эту внешнюю буффонаду. Однако далеко не все адвокаты этим пользуются. Некоторые полагаются только на свою репутацию и выигранные дела", – пояснил эксперт.

Чем же они лучше?

По мнению психолога Андрея Зберовского, известные люди чаще всего прибегают к услугам медийных адвокатов, поскольку их дела, как правило, резонансные, а такой информацией важно правильно управлять.

"Медийный адвокат правильно работает со СМИ. Показывая историю своего клиента в СМИ, он может еще и оказать воздействие на ход процесса… Медийность адвоката, умение его апеллировать фактами в публичном пространстве имеет огромное значение для того, как процесс пойдет. Правильно сформулированная, навязанная картинка, концепция, она часто играет решающее значение при судебном рассмотрении", – объяснил эксперт.

Кроме того, звездность защитника держит в тонусе всех участников разбирательств. "И суд, и прокуроров, и следствие, потому что они понимают, что любые их какие-то процессуальные ошибки, фактические ошибки могут быть немедленно выведены на телеэкраны, растиражированы, тем самым могут подорвать им карьеру", – добавил Зберовский.





Андрей Зберовский психолог Это снижает давление на обвиняемого и создает дополнительное комфортное условие для решения дела в пользу подзащитного. Поэтому, когда звезды или очень богатые люди обращаются именно к медийным адвокатам, они рассчитывают получить еще дополнительную поддержку, кроме поддержки юридической, это очень важно.

Зберовский подчеркнул, что просто так звездным адвокатом не становятся: для этого необходимо иметь большой стаж работы, хорошие связи, быть харизматичным.

"Также важно обладать высокими способностями психологического давления, которые ему помогут, но и, соответственно, получают за свои услуги звездные адвокаты в разы больше, чем обычные", – пояснил специалист.

Как и предыдущие эксперты, Зберовский согласился, что пословица: Встречают по одежке, а провожают по уму, – здесь тоже работает. По словам психолога, звездный адвокат, претендующий на некую высокую статусность, должен демонстрировать своим видом, что он выгодно отличается от других своих коллег. Его превосходство подчеркивает не только количество выигранных дел, но и дорогие ботинки, галстуки, аксессуары, золото, автомобили. Тем самым правозащитник создает правильный образ, показывает свою успешность, которая ассоциируется с его победами в прошлых делах.

"Опять же, когда адвокат, выглядящий на миллион долларов, приходит в суды, он получает такой моральный перевес: он давит именно своей успешностью. Это тоже, конечно, на него работает", – заключил Зберовский.



Соболева Илона