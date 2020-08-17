Ефремову диагностировали нарушение мозгового кровообращения и болезнь легких

15:30
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у его клиента 10 августа было нарушение речи. Из-за слабости также была вызвана скорая помощь.
По словам защитника, 11 августа у артиста было онемение конечностей на фоне острого нарушения мозгового кровообращения, в правой ноге Ефремов чувствовал неловкость. В связи с чем врачей пришлось повторно вызывать.
Адвокат просит суд обратить внимание на эти обстоятельства и разрешить ему прогулки. Пашаев отмечает, что у Ефремова есть территория возле дома, которая огорожена.
По словам Пашаева, в Боткинской больнице актеру поставили диагноз "ОМК". При этом Ефремову другие врачи поставили хроническую обструктивную болезнь легких. Кроме того, адвокат отметил, что отец Ефремова скончался из-за данной болезни.
Еще Пашаев добавил, что в доме Ефремова большая влажность, загрязнение воздуха из-за старой печи и поэтому дышать актеру тяжело. Как заключает защитник, Ефремову нужен строгий медконтроль.
Ранее сообщалось, что артист готов дать показания в суде 18 августа.
В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada в центре Москвы, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Столичный суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа с подозрением на инсульт. Через четыре дня после случившегося актера выписали из Боткинской больницы.
Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки
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