Адвокат Ефремова заявил о намерении обратиться к президенту России

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с судебным процессом актера.
"Не просим, чтобы его помиловали, пусть ради бога наказывают. Чтобы не мешали работать", – заявил адвокат.
По его словам, суд регулярно отклоняет ходатайства и мешает заниматься защитой. Также юрист планирует обратиться к главе СК России Александру Бастрыкину.
"Более того, я обращусь к главе СК и генпрокурору с просьбой остановить травлю моего подзащитного. Его долго отказывались госпитализировать, затравили", – сказал он.
Пашаев отметил, что не знает, будет ли участвовать Ефремов в заседании, которое назначено на 12 августа.
Также защитник заявил, что о состоянии актера ничего не известно.
"Я ночью был в больнице, и никакой информации", – сказал Пашаев.
Позднее стало известно, что суд принял решение отложить заседание на 18 августа в связи с госпитализацией Ефремова.
11 августа сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. На вопросы журналистов он не отвечал и молча шел в здание. Однако вскоре к зданию суда подъехали медики для оказания помощи Ефремову, после осмотра было принято решение о госпитализации.
ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.
Актер обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
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