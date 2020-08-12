Адвокат Ефремова заявил о намерении обратиться к президенту России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с судебным процессом актера.

"Не просим, чтобы его помиловали, пусть ради бога наказывают. Чтобы не мешали работать", – заявил адвокат.

По его словам, суд регулярно отклоняет ходатайства и мешает заниматься защитой. Также юрист планирует обратиться к главе СК России Александру Бастрыкину.

"Более того, я обращусь к главе СК и генпрокурору с просьбой остановить травлю моего подзащитного. Его долго отказывались госпитализировать, затравили", – сказал он.

Пашаев отметил, что не знает, будет ли участвовать Ефремов в заседании, которое назначено на 12 августа.

Также защитник заявил, что о состоянии актера ничего не известно.

"Я ночью был в больнице, и никакой информации", – сказал Пашаев.

Позднее стало известно, что суд принял решение отложить заседание на 18 августа в связи с госпитализацией Ефремова.

11 августа сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. На вопросы журналистов он не отвечал и молча шел в здание. Однако вскоре к зданию суда подъехали медики для оказания помощи Ефремову, после осмотра было принято решение о госпитализации.

ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актер обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

