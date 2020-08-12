Пресненский суд отложил заседание по делу Ефремова из-за его госпитализации

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Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова из-за его госпитализации. Новое заседание планируется 18 августа в 10 часов, передает РИА Новости.

"В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания… Отложить на 10 часов 18 августа", – сообщила судья Елена Абрамова.

12 августа в столичный суд явились все участники процесса, за исключением Ефремова. Его доставили в больницу 11 августа. При этом адвокаты в настоящий момент не знают о состоянии здоровья артиста.

Известно, что Пресненский суд города направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья Ефремова.

Авария с участием актера произошла 8 июня в центре Москвы. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели по данному делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в авто Ефремов был один. После просмотра в суде видео с места ДТП Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Актера обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее адвокат актера назвал фейком видеозапись, где Ефремова вытаскивают из машины после ДТП. В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский не согласился с утверждением Эльмана Пашаева.