В суде могут допросить людей, доставших Ефремова из машины после ДТП – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Людей, которые вытаскивали артиста Михаила Ефремова из авто сразу после аварии, могут допросить в столичном суде в качестве свидетелей. Об этом ТАСС рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"В выходные в СМИ появилось видео, где Ефремова вытаскивают из машины после ДТП. Это был первый сюрприз. Я не исключаю появление в суде тех, кто его вытаскивал", – поделился правозащитник.

В свою очередь адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал эту видеозапись фейком. По словам защитника, в ролике есть признаки монтажа. "У человека, которого на видео вытаскивают из машины, белые кроссовки, а у Ефремова в момент аварии была другая обувь", – отмечает Пашаев.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Lada, в котором был Сергей Захаров. Водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался в столичной больнице.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. Актера обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В результате ему теперь грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Ефремова вынесли из здания суда на носилках. Медики направились в комнату, где Ефремов обычно находится до заседания.