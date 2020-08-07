Адвокат рассказал, что Ефремов плохо спит по ночам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный плохо спит по ночам, сообщает РИА Новости.

"Он по ночам плохо спит. Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть", – сказал Пашаев.

Также защитник отметил, что Михаил Ефремов не дает оценок судебного процесса.

Ранее сообщалось, что суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова 11 августа.

Свидетели по делу актера были допрошены 7 августа. В частности, свидетель Роман Шрамко, который в тот день находился на месте происшествия, подтвердил, что за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в тот вечер действительно находился актер.

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.