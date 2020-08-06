Адвокат Ефремова заявил, что не писал актеру текст видеообращения с извинениями

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что писал актеру текст видеообращения с извинениями.

"Ефремов – сам грамотный человек и умеет писать", – сказал Пашаев.

Накануне он говорил, что составлял текст обращения актера. Сейчас Пашаев пояснил, что те слова были вырваны из контекста.

В настоящий момент в Пресненском районном суде Москвы проходит слушание, на котором рассматривают дело Ефремова по существу.

5 августа состоялось первое заседание по делу актера. На нем прокурор зачитала обвинительный приговор и сообщила, что актер превысил допустимую скорость на 25 километров в час.

Кроме того, стало известно, что Ефремов находился за рулем во время аварии. Также было подтверждено, что артист находился в автомобиле в момент ДТП. Согласно результатам экспертизы, в крови актера были обнаружены следы кокаина и марихуаны. Кроме того, в самом автомобиле нашли гашиш и гашишное масло.

Ефремов не признал вину в совершении преступления, заявив, что ничего не помнит.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В скором времени произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии.