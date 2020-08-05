Ефремов после аварии винил себя в том, что напился – свидетель

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский артист Михаил Ефремов сразу после аварии каялся, называя себя дураком, и сокрушался из-за того, что пил алкоголь. Об этом сообщил свидетель, сотрудник ДПС Павел Маркиянов, передает РИА Новости.

"Ефремов говорил неоднократно так: "Я дурак, что я наделал, зачем я напился". Мы находились совместно с Ефремовым с позднего вечера и до раннего утра, раз пять он это повторял", – сказал Маркиянов в Пресненском суде города.

Согласно версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу. После этого произошло столкновение с машиной Lada. Водитель отечественного авто Сергей Захаров получил тяжелые травмы и затем скончался в больнице.

В дальнейшем было установлено, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера задержали на месте происшествия.

30 июля после предварительного слушания по делу Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что нет полной уверенности в том, что актер находился за рулем во время ДТП.

Кроме того, Пашаев говорил, что арест актера до 22 января является исключительно процессуальным моментом. Он считает, что приговор по делу о смертельном ДТП стоит ожидать уже в сентябре.