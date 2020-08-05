Ефремов во время аварии превысил скорость на 25 км/ч – прокурор

11:55
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в причастности к аварии со смертельным исходом на Смоленской площади столицы, перед ДТП превысил допустимую скорость на 25 километров в час. Об этом заявила прокурор, как передает Агентство "Москва".
"Ефремов проявил преступную небрежность, превысив скорость на 25 километров в час, двигаясь со скоростью 85 километров в час", – заявила гособвинитель.
В среду, 5 августа, началось первое слушание по делу актера Михаила Ефремова о ДТП. В Пресненский районный суд Москвы прибыл адвокат артиста Эльман Пашаев, сюда же доставили самого Ефремова, который находится под домашним арестом.
В ходе заседания артист отказался от признания вины в совершении преступления. Он подчеркнул, что не помнит произошедшее.
Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Машина Ефремова пересекла двойную сплошную и столкнулась с автомобилем Lada. В результате пострадал водитель машины, впоследствии он скончался в больнице.
Известно, что в момент ДТП Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен под домашний арест до 9 августа. В конце июля Пресненский суд постановил продлить арест для Ефремова до 22 января 2021 года.
"Московский патруль": Ефремову продлили домашний арест
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