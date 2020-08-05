Адвокат Пашаев прибыл в суд для участия в процессе по делу Ефремова

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прибыл в Пресненский суд для участия в первом слушании по делу своего клиента. Однако общаться со СМИ не стал и прошел мимо. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В суд доставили и находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова, который также не стал отвечать на вопросы журналистов. Актер является фигурантом дела о ДТП со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что процесс в среду могут отложить, из-за отсутствия Пашаева на заседании.

5 августа Ефремову назначена встреча с председательствующей судьей по его делу, во время которой прокурор озвучит в суде вменяемое актеру обвинение. После этого он и защита смогут выразить свое отношение к нему.

Во время общения актер будет находиться за одним столом с адвокатами напротив государственного обвинителя.

Ранее адвокат Пашаев заявил, что арест Ефремова до 22 января – это процессуальный момент, на самом же деле, все может закончиться в сентябре.

Накануне заявления Пресненский суд Москвы продлил арест актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Известно, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. В результате столкновения водитель машины скончался.