Адвокат Пашаев прибыл в суд для участия в процессе по делу Ефремова

10:10
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прибыл в Пресненский суд для участия в первом слушании по делу своего клиента. Однако общаться со СМИ не стал и прошел мимо. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
В суд доставили и находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова, который также не стал отвечать на вопросы журналистов. Актер является фигурантом дела о ДТП со смертельным исходом.
Ранее сообщалось, что процесс в среду могут отложить, из-за отсутствия Пашаева на заседании.
5 августа Ефремову назначена встреча с председательствующей судьей по его делу, во время которой прокурор озвучит в суде вменяемое актеру обвинение. После этого он и защита смогут выразить свое отношение к нему.
Во время общения актер будет находиться за одним столом с адвокатами напротив государственного обвинителя.
Ранее адвокат Пашаев заявил, что арест Ефремова до 22 января – это процессуальный момент, на самом же деле, все может закончиться в сентябре.
Накануне заявления Пресненский суд Москвы продлил арест актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.
Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Известно, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. В результате столкновения водитель машины скончался.
"Московский патруль": Ефремову продлили домашний арест
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