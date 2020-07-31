Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру.

"На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу", – сказал защитник.

Все говорит о том, что актер был за рулем автомобиля в момент ДТП, подчеркнул Добровинский в эфире телеканала "Россия 1".

30 июля состоялось предварительное слушание по делу Ефремова. Пресненский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста актера до 22 января 2021 года. Ефремову также было отказано в прогулках.

Кроме того, суд отказался признать Ирину Стехову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, потерпевшей. Слушание по существу дела о смертельной аварии с участием Ефремова состоится 5 августа.

Приговор Ефремову могут вынести в августе

Телеведущий Владимир Соловьев ранее представил результаты экспертизы МВД. В частности, было доказано, что Ефремов в момент аварии находился за рулем, о чем свидетельствуют пот и эпителиальные клетки артиста, обнаруженные на срезе подушки безопасности.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.