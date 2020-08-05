Дело Ефремова продолжат рассматривать 6 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский районный суд отложил рассмотрение дела Ефремова до 6 августа, сообщает Агентство "Москва".

"Отложить заседание до 6 августа", – объявила судья Елена Абрамова.

На первом заседании прокурор зачитала обвинительный приговор. Она сообщила, что Ефремов превысил допустимую скорость на 25 километров в час, проявив преступную небрежность.

Ефремов не признал вину в совершении преступления, заявив, что ничего не помнит о том происшествии. Он также сообщил, что ничего не помнит по поводу прохождения медосвидетельствования после аварии.

Во время заседания адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что располагает данными по поводу фальсификации доказательств представителями потерпевших. Он отметил, что они планируют привлечь лжесвидетелей, которые будут заявлять о том, что видели Ефремова в момент смертельного ДТП.

Пашаев также заявил, что нет уверенности в нахождении Ефремова за рулем в момент инцидента. Однако инспектор ГИБДД, который оформлял ДТП, подтвердил, что актер был за рулем во время аварии. Это было также установлено в ходе медицинского освидетельствования.

Кроме того, свидетели подтвердили, что Ефремов находился один в автомобиле во время ДТП. Один из них рассказал, что актер после аварии винил себя в том, что напился, каялся и называл себя дураком. Помимо алкоголя, в крови артиста обнаружили следы кокаины и марихуаны. В самом автомобиле были найдены гашиш и гашишное масло.

Адвокат потерпевшей стороны сообщил, что родственники погибшего в аварии согласовали сумму исков к Ефремову. В настоящий момент она не разглашается.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В скором времени произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии.