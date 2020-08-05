Ефремов заявил, что не помнит, проходил ли медосвидетельствование после аварии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ходе заседания суда Михаил Ефремов заявил, что что не помнит, водили ли его на медосвидетельствование после ДТП, сообщает Агентство "Москва".

"Я не помню, чтобы я проходил освидетельствование", – заявил актер в суде.

Ранее в ходе допроса Инспектор ГИБДД, оформлявший ДТП, подтвердил на суде, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии и находился в состоянии опьянения.

Сам актер свою вину в совершении ДТП не признал.

Авария с участием артиста произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.