Ефремов заявил, что не помнит, проходил ли медосвидетельствование после аварии

12:40
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В ходе заседания суда Михаил Ефремов заявил, что что не помнит, водили ли его на медосвидетельствование после ДТП, сообщает Агентство "Москва".
"Я не помню, чтобы я проходил освидетельствование", – заявил актер в суде.
Ранее в ходе допроса Инспектор ГИБДД, оформлявший ДТП, подтвердил на суде, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии и находился в состоянии опьянения.
Сам актер свою вину в совершении ДТП не признал.
Авария с участием артиста произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии
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