Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Инспектор ГИБДД, оформлявший ДТП, подтвердил на суде, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии, сообщает ТАСС. Он также отметил, что актер находился в состоянии сильного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования, сообщает РИА Новости.

"Прибыв на место аварии вместе с коллегой увидел, что Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. После осмотра места ДТП вызвал скорую и МЧС, попытался наладить движение. Ефремов прошел медицинское освидетельствование. Был установлен факт, что опьянение сильное – 1,05 или 1,25 промилле", – рассказал сотрудник ДПС Александр Козлов.

Ранее в ходе заседания актер Михаил Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Он утверждает, что ничего не помнит о случившемся.

Как заявил прокурор, актер ехал с превышением скорости в 25 километров в час. Он сообщил, что во время нахождения за рулем Ефремов не предвидел опасность своих действий и двигался со скоростью 85 километров в час.

Авария с участием артиста произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.