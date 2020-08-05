Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

12:06
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Инспектор ГИБДД, оформлявший ДТП, подтвердил на суде, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии, сообщает ТАСС. Он также отметил, что актер находился в состоянии сильного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования, сообщает РИА Новости.
"Прибыв на место аварии вместе с коллегой увидел, что Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. После осмотра места ДТП вызвал скорую и МЧС, попытался наладить движение. Ефремов прошел медицинское освидетельствование. Был установлен факт, что опьянение сильное – 1,05 или 1,25 промилле", – рассказал сотрудник ДПС Александр Козлов.
Ранее в ходе заседания актер Михаил Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Он утверждает, что ничего не помнит о случившемся.
Как заявил прокурор, актер ехал с превышением скорости в 25 километров в час. Он сообщил, что во время нахождения за рулем Ефремов не предвидел опасность своих действий и двигался со скоростью 85 километров в час.
Авария с участием артиста произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевшими
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