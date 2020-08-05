Суд не признал потерпевшей сожительницу погибшего в аварии с участием Ефремова

11:53
"В удовлетворении заявленного ходатайства о признании Ирины Стерховой потерпевшей по делу отказать", – заявила судья Елена Абрамова.
Согласно мнению адвоката Стерховой, она охарактеризовала отношения с погибшим Захаровым как семейные. Кроме того юрист подчеркнул, что именно Стерхова являлась заказчицей ритуальных услуг для Захарова.
При этом адвокат Ефремова просил суд данное ходатайство отклонить, ссылаясь на то, что в законодательстве четко не разъяснено юридическое определение гражданской жены.
"Тяжело доказывать, когда нет Сережи рядом, что мы жили вместе. Проживали мы совместно, отдых у нас был совместный, друзья были совместны", – сказала в суде Стерхова.
Она покинула зал суда и отвечать на вопросы журналистов отказалась
Инцидент с участием актера произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После чего произошло столкновение с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в столичной больнице.
Таганский суд города по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Было установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии.
30 июля после предварительного слушания по делу Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что нет полной уверенности в том, что актер находился за рулем во время ДТП. Также адвокат заверил, что у артиста нет проблем с алкоголизмом.
Помимо того, Пашаев сообщил, что арест актера до 22 января является исключительно процессуальным моментом. Он считает, что приговор по делу о смертельном ДТП стоит ожидать уже в сентябре.
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