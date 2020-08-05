В крови Ефремова нашли следы наркотиков – прокурор

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экспертиза обнаружила следы кокаина и марихуаны в крови Михаила Ефремова после ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление прокурора по делу артиста.

"В крови Ефремова обнаружены следы кокаина и каннабиноиды", – объявила гособвинитель.

Кроме того, в транспортном средстве были найдены гашиш и гашишное масло.

Помимо этого, экспертиза выявила следы биологических материалов актера на подушке безопасности в машине Land Cruiser. По версии следствия, это подтверждает, что Михаил Ефремов находился за рулем в момент ДТП.

В Пресненском суде Москвы 5 августа началось рассмотрение дела о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Машина Ефремова пересекла двойную сплошную и столкнулась с автомобилем Lada. В результате пострадал водитель машины, впоследствии он скончался в больнице.

По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен под домашний арест до 9 августа. В конце июля Пресненский суд постановил продлить арест для Ефремова до 22 января 2021 года.

