Свидетели подтвердили, что Ефремов в момент ДТП находился в машине один

ТАСС/Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Свидетели на месте ДТП подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент аварии находился в автомобиле один. Об этом на суде заявил сотрудник ДПС, сообщает Агентство "Москва".

"Свидетели на месте аварии сказали мне, что Ефремов находился в автомобиле один", – сообщил он.

По словам правоохранителя, актер каялся. "Говорил: "Что же я наделал, что натворил", – отметил он.

Также, по словам сотрудника ДПС, Ефремов признался, что сам управлял автомобилем. "Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?" Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток", – заявил свидетель.

Ранее в ходе допроса сотрудник ДПС рассказал, что актер находился в состоянии сильного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования. Михаил Ефремов утверждает, что не помнит, проходил ли он освидетельствование. Также актер не признал свою вину в совершении ДТП. Он подчеркнул, что не помнит произошедшее.

Прокурор на заседании заявил, что актер ехал с превышением скорости в 25 километров в час. Он сообщил, что во время нахождения за рулем Ефремов не предвидел опасность своих действий и двигался со скоростью 85 километров в час

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.