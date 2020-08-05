Брак погибшего в ДТП с Ефремовым мог повлиять на отказ признания сожительницы потерпевшей

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Тот факт, что погибший в ДТП с Ефремовым Сергей Захаров был официально женат, мог привести к решению суда об отказе признать потерпевшей его гражданскую жену Ирину Стерхову. Об этом Москве 24 рассказал член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров.

"Учитывая конкретные обстоятельства дела, что есть законная жена, признанная потерпевшей, и дети, также признанные потерпевшими, можно предположить, что отсутствуют достаточные основания полагать, что погибший сожительствовал с данной женщиной, поэтому суд ей отказал", – сообщил Мещеров.

Адвокат отметил, что сложно дать правовую оценку в случае, когда нет возможности изучить весь перечень предоставленных документов, однако, скорее всего, "наличие законной жены делает невозможным наличие сожительницы".





Ринат Мещеров адвокат Мы видим взаимоисключающие факты – наличие законной супруги и сожительницы. Соответственно, приоритет для государственных органов – признанная правовая связь.

Также Мещеров предположил, что сожительница Захарова Ирина Стерхова могла не предоставить достаточно документов, чтобы подтвердить, что она является близким лицом погибшему. "Возможно, суд, оценив представленные доказательства, посчитал их недостаточными для признания ее потерпевшей, учитывая, что в материалах дела есть законные жена и дети", – подчеркнул адвокат.

При этом, по словам Мещерова, закон в России предусматривает признание потерпевшими близких лиц, кем являются в том числе гражданские супруги (статья 5 УПК РФ, п. 3).





Ринат Мещеров адвокат В случае если человек сожительствовал с погибшим, согласно действующему закону, он может быть признан близким лицом и может быть признан потерпевшим. Такие прецеденты в практике есть, когда близкие друг другу люди, в данном случае сожители, ведущие общее хозяйство, планирующие зарегистрировать брак, признаются потерпевшими.

Как правило, для этого используются показания и характеристики, данные соседями, справки участкового и другие документы, подтверждающие ведение общего хозяйства.

5 августа суд отказался признать гражданскую жену погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Ирину Стерхову потерпевшей по делу. Причиной отказа было названо отсутствие у погибшего с ней соответствующих правоотношений на момент ДТП.

Согласно мнению адвоката Стерховой, она охарактеризовала отношения с погибшим Захаровым как семейные. Стерхова представила доказательства того, что проживала с Захаровым долгое время. Она показала документы об оплате похорон, лечении в одной и той же больнице в одно время, доказательства совместного отпуска, а также свидетельства соседей.

Адвокат Вадим Никулин рассказал Москве 24, что им были предоставлены все документы, в том числе характеристики с места жительства, с места работы Сергея Захарова, где Стерхову называют его супругой.

"Сторона Ефремова подозрительно говорит о том, что фактически они признают, что Ирина Михайловна 20 с лишним лет прожила с Захаровым, но вместе с тем они возражают против признания ее потерпевшей. Суд по непонятной для меня причине встает на эту сторону", – добавил правозащитник.