Потерпевшие согласовали сумму исков к Ефремову – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Родственники погибшего в аварии с артистом Михаилом Ефремовым согласовали сумму исков к нему. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский, передает ТАСС.

"Вчера была встреча с доверителями, на которой мы согласовали сумму", – поделился защитник. Добровинский уточнил, что данная сумма будет названа в гражданских исках, которые представят на суде.

При этом общая сумма исковых заявлений в настоящий момент не называется.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В скором времени произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии.

30 июля прошло предварительное заседание по делу Ефремова. Актеру продлили срок домашнего ареста до 22 января 2021 года. Рассматривать дело по существу Пресненский суд начал 5 августа.