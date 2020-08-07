Свидетель по делу Ефремова заявил, что именно актер выходил из-за руля джипа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа. Мужчина заявил, что видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея… Я видел, как вытаскивали несколько человек водителя Jeep Grand Cherokee, помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то еще в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было", – заявил свидетель Роман Шрамко по видеоконференцсвязи из Железнодорожного районного суда Симферополя.

По словам очевидца, он ехал в потоке с актером, и утверждает, что водитель джипа вел себя на дороге вызывающе, с нарушением правил дорожного движения. Шрамко также отметил, что свидетели произошедшего не сомневались в алкогольном опьянении Ефремова.

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади Москвы вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной потерпевшего, Сергея Захарова. Мужчина получил множественные травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Впоследствии Пресненский районный суд продлил его срок до 22 января 2021 года.

Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы 5 августа. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

