Адвокат Ефремова прокомментировал показания свидетелей

Адвокат актера Михаила Ефремова, юрист Эльман Пашаев прокомментировал телеканалу Москва 24 показания свидетелей.

В интервью защитник артиста высказался об утверждении свидетеля, что его клиент был за рулем машины, попавшей в ДТП.

"Если обратить внимание, когда это было... он у себя в Instagram выкладывал, что Ефремов сидел на правой пассажирской стороне. Когда его пригласили на [ток-шоу] "60 минут", также участвовал, присутствовал там представитель потерпевшего. После общения вместе, ну, я не знаю, о чем они договаривались, после чего он (свидетель) сказал, что он (Ефремов) не с правой стороны сидел", – рассказал Пашаев.

Юрист заявил, что в распоряжении защиты есть скриншот с Instagram-аккаунта свидетеля, где указано реальное положение дел.

"У нас есть скриншот на этот счет, но это преждевременно, давайте пока подождем. Это еще не заканчивается у нас, работа с одним свидетелем. Полностью расхождение идет в показаниях", – объяснил адвокат.

Что касается позиции защиты, то Пашаев, отвечая на вопрос о местонахождении Ефремова в машине, заявил, что актер не помнит точных обстоятельств произошедшего.

"Вы знаете, мы за этим и приехали в суд. (...) Так как он ничего не помнит, со свидетелем мы не могли общаться на предварительном следствии, мы даже не знали, кто свидетели. Для этого мы приехали в суд, чтобы допросить всех свидетелей. Если (...) Ефремов был за рулем, то, конечно, мы будем признавать свою вину", – объяснил юрист.

Кроме того, Эльман Пашаев отметил профессионализм судьи и заявил, что для дела подходит ее строгость.

Отвечая на вопрос о возможной степени ответственности для Ефремова, юрист заявил, что рассуждать об этом преждевременно, поскольку сначала необходимо установить виновность.

В ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что коллеги Пашаева (в частности, адвокат Островский) называют актера Михаила Ефремова жертвой своего защитника.

"Если адвокат такие вещи говорит, я не могу комментировать", – заявил юрист.

Отдельно Пашаев затронул тему состояния Ефремова на фоне уголовного процесса.

"Настроение? Ну, как всегда, знаете, хорошего ничего нет. (...) Он же очень сильно переживает, погиб человек", – рассказал адвокат.

Комментируя сообщения СМИ о том, что на заседании Ефремов пользовался телефоном (что запрещено условиями домашнего ареста), Пашаев назвал это способом ознакомиться с материалами дела. Адвокат якобы поставил устройство в авиарежим и дал подзащитному ознакомиться со снимками в галерее.

Также юрист рассказал о том, что информация о его причастности к написанию текста обращения Ефремова не соответствует действительности. По словам Пашаева, актер действовал от чистого сердца.

"Это текст Ефремова, от души, это реально. Он за это переживает. Если были определенные моменты... я просто редактировал. А все извинения – это чисто его", – объяснил юрист.

Наконец Пашаев прокомментировал информацию о том, что у адвоката потерпевших Александра Добровинского есть видео с моментом ДТП.

"Я не могу вмешиваться в его дела, это его профессиональная деятельность. Но обычно сначала в суд предоставляют, а потом журналистам. Но если он такую тактику выбрал, то ему виднее, почему он так делает. Я не имею права судить его позицию", – заявил юрист Ефремова.

Свое выступление Эльман Пашаев завершил тем, что подчеркнул важность именно юридического рассмотрения дела Михаила Ефремова.

Свидетель заявил, что видел, как Ефремова выводили с водительского места после ДТП

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Машина Ефремова пересекла двойную сплошную и столкнулась с автомобилем Lada. В результате пострадал водитель машины, впоследствии он скончался в больнице.

Таганский районный суд Москвы в качестве меры пресечения для Ефремова избрал домашний арест. Когда дело актера передали в Пресненский суд, было принято решение о продлении срока домашнего ареста до 22 января 2021 года.

Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы накануне, 5 августа.