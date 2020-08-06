Свидетель рассказала, что не видела Ефремова за рулем после ДТП

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Свидетель Анна Ордян, которая ехала по Садовому кольцу в момент ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказала о его состоянии после аварии.

Она сообщила, что после происшествия он находился в нетрезвом состоянии и не мог стоять на ногах. По ее словам, передвигаться ему помогали полицейские.

Пашаев спросил, видела ли свидетель лично Ефремова за рулем. "Лично нет", – ответила свидетель Ордян.

"Мы ехали на автомобиле с друзьями и увидели момент аварии. Я врач и я вышла на проезжую часть, чтобы помочь мужчине в грузовичке (речь о погибшем в ДТП Сергее Захарове)", – рассказала свидетель.

Она сообщила, что первыми на место происшествия прибыли пожарные. Затем приехали представители МЧС и Скорой помощи. Они пытались освободить Захарова из машины, в тот момент он находился в сознании.

Ранее другой свидетель рассказала о произошедшем. Она сообщила, что видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце. Она вызвала скорую после столкновения. Свидетель рассказала, что сразу после аварии очевидцы помогали перевернуть автомобиль, в котором находился Захаров.

В настоящий момент в Пресненском районном суде Москвы проходит слушание, на котором рассматривают дело Ефремова по существу.

5 августа состоялось первое заседание по делу актера. На нем прокурор зачитала обвинительный приговор и сообщила, что актер превысил допустимую скорость на 25 километров в час.

Кроме того, стало известно, что Ефремов находился за рулем во время аварии. Также было подтверждено, что артист находился в автомобиле в момент ДТП. Согласно результатам экспертизы, в крови актера были обнаружены следы кокаина и марихуаны. Кроме того, в самом автомобиле нашли гашиш и гашишное масло.

Ефремов не признал вину в совершении преступления, заявив, что ничего не помнит.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В скором времени произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии.