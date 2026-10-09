Электросуда "Москва 1.0" выйдут на регулярные маршруты до конца года

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Электросуда "Москва 1.0" выйдут на регулярные маршруты в столице до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в MAX.

Сейчас в столице проходят испытания новых электросудов "Москва 1.0". Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, во время них специалисты Московской верфи уделяют особое внимание проверке систем безопасности и ходовых характеристик, чтобы обеспечить максимальный комфорт пассажиров.

Суда "Москва 1.0" построили менее чем за полгода. После спуска на воду специалисты протестировали энергетическую установку и тяговые аккумуляторные батареи, а также усовершенствовали системы питания, освещения, вентиляции и швартовочно-зарядное устройство.

Сейчас перед началом перевозки пассажиров проверяют маневренность и устойчивость судов, включая развороты с максимальным креном на правый и левый борт. Также специалисты оценивают мощность двигателя и тормозной путь после разгона до максимальной скорости. В трюме и рубке мониторят систему электродвижения, щиты управления и систему накопления энергии.

Ранее на Московской верфи начали строить прогулочные электросуда проекта "Москва 3.0". Четыре двухпалубных судна уже заложены, спуск на воду запланирован на 2027 год. Длина судна превышает 35 метров, ширина составляет восемь метров. На борту помещаются до 168 пассажиров. Предусмотрены два просторных салона с панорамными окнами и открытая площадка на верхней палубе.