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09 октября, 09:51

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Bangkok Post: королева Таиланда впервые самостоятельно подняла в воздух истребитель Gripen

Королева Таиланда впервые самостоятельно подняла в воздух истребитель Gripen

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн впервые выполнила одиночный полет на шведском многоцелевом истребителе JAS 39C Gripen. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Bangkok Post.

Судно женщина подняла в воздух с авиабазы Wing 7 в провинции Сураттхани. За вылетом следил супруг королевы – король Махи Вачиралонгкорн (Рама X). После приземления он преподнес букет и золотую нашивку ордена Gripen.

Пилотом Вачиралонгкорн впервые стала 13 мая 2010 года, когда управляла самолетом Cessna T-41D из состава 604-го авиакрыла в Бангкоке. С того времени ее налет на разных типах самолетов достиг 1 188,48 часа. Среди этих машин, в частности, Boeing 737-400, Boeing 737-800 и Piper PA-34 Seneca.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назначил дочь руководителем ядерных и ракетных сил страны. СМИ отмечали, что Ким Чжу Э постепенно играет все более активную роль в политических и военных делах Северной Кореи. К примеру, она уже распоряжается стратегическими вооружениями Пхеньяна.

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