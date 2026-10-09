Bangkok Post: королева Таиланда впервые самостоятельно подняла в воздух истребитель Gripen

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Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн впервые выполнила одиночный полет на шведском многоцелевом истребителе JAS 39C Gripen. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Bangkok Post.

Судно женщина подняла в воздух с авиабазы Wing 7 в провинции Сураттхани. За вылетом следил супруг королевы – король Махи Вачиралонгкорн (Рама X). После приземления он преподнес букет и золотую нашивку ордена Gripen.

Пилотом Вачиралонгкорн впервые стала 13 мая 2010 года, когда управляла самолетом Cessna T-41D из состава 604-го авиакрыла в Бангкоке. С того времени ее налет на разных типах самолетов достиг 1 188,48 часа. Среди этих машин, в частности, Boeing 737-400, Boeing 737-800 и Piper PA-34 Seneca.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назначил дочь руководителем ядерных и ракетных сил страны. СМИ отмечали, что Ким Чжу Э постепенно играет все более активную роль в политических и военных делах Северной Кореи. К примеру, она уже распоряжается стратегическими вооружениями Пхеньяна.

