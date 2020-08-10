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Москва 24

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Общество

18:55

Добровинский показал видео первых секунд после ДТП с Ефремовым

общество

Видео: Москва 24

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, нашел видеозапись первых секунд после аварии. Данные кадры доказывают, что за рулем автомобиля был артист. Об этом сообщает Москва 24.

"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля", – заявил Александр Добровинский.

Юрист напомнил, что еще на минувшей неделе говорил о свидетелях, утверждавших, что актер выходил из машины с водительского места.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский районный суд назначил Ефремову домашний арест в качестве меры пресечения, который затем продлили до 22 января 2021 года.

5 августа в Пресненском районном суде началось рассмотрение дела артиста. По мнению адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, приговор по делу актера вынесут в сентябре и значительное продление ареста – процессуальный ход. Слушания по делу возобновятся 11 августа.

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