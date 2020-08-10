Добровинский показал видео первых секунд после ДТП с Ефремовым

"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля", – заявил Александр Добровинский.
Юрист напомнил, что еще на минувшей неделе говорил о свидетелях, утверждавших, что актер выходил из машины с водительского места.
ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский районный суд назначил Ефремову домашний арест в качестве меры пресечения, который затем продлили до 22 января 2021 года.
5 августа в Пресненском районном суде началось рассмотрение дела артиста. По мнению адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, приговор по делу актера вынесут в сентябре и значительное продление ареста – процессуальный ход. Слушания по делу возобновятся 11 августа.
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