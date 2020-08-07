Адвокат Добровинский приехал в Пресненский суд на самокате

Адвокат Александр Добровинский приехал в Пресненский суд на самокате

На третье заседание по делу Ефремова в Пресненском суде адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский приехал на самокате, сообщает телеканал Москва 24.

Транспортное средство защитник взял в прокат по ставке 6 рублей за минуту.

Ранее Добровинский пообещал добираться до суда на 20 разных автомобилях.

Рассмотрение уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова суд продолжит 11 августа.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.