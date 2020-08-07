Свидетель рассказал, почему обматерил Ефремова после аварии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Свидетель по делу Михаила Ефремова рассказал, почему обматерил артиста после аварии, сообщает РИА Новости.

Роман Шрамко, который выступал перед Пресненским судом посредством видеоконференцсвязи, сказал, что видел, как водителю попавшего в ДТП джипа несколько человек помогали покинуть автомобиль. Водителем оказался Ефремов.

Адвокат Александр Добровинский попросил свидетеля повторить слова, которые он употребил в адрес Ефремова. После возражений со стороны защитника артиста Эльмана Пашаева суд позволил Шрамко ответить. Свидетель назвал матерное слово и подобрал ему аналог.

"Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с товарищем не было. Об этом я ему и сказал лично", – пояснил он.

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади Москвы вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной потерпевшего Сергея Захарова. Мужчина получил множественные травмы и впоследствии скончался в больнице.

Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы 5 августа. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.