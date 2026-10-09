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09 октября, 10:21

Политика

На Украине объявили в розыск митрополита Тихона

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Служба безопасности Украины объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Ранее СБУ предъявила митрополиту обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, его обвиняют в публичной поддержке России.

Кроме того, с 2017 года Шевкунов внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Основатели ресурса обвинили его в "преступлениях против Украины" и распространении "российской пропаганды".

В конце февраля 2025 года спецслужбы предотвратили теракт военной разведки Украины против митрополита. Силовики по подозрению в подготовке преступления задержали помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича. При этом первый из них оказался гражданином Украины, а другой – россиянином.

Подозреваемые заявили, что были завербованы Украиной для "подготовки физического устранения митрополита Тихона" через мессенджер в конце 2024 года. По словам второго задержанного, самодельное взрывное устройство планировалось разместить в жилом помещении Сретенского монастыря в Москве.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Кроме того, у них изъяли взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины.

Целью теракта, как пояснили в Центре общественных связей ФСБ, являлся срыв переговоров между Россией и США. Украина рассчитывала на то, что в случае успешной реализации теракта российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров по украинскому урегулированию.

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