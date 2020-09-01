Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором его выводят с места водителя

Фото: скриншот видео телеграм-канала "112"

Актер Михаил Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором изображено, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП со смертельным исходом в центре столицы.

"Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский", – сказал актер.

Ранее свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что актер Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии.

"Кроме водителя, никого в машине не было. Я это помню точно. Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту и характерным жестам", – сказала она.

По словам Набокиной, она сняла видео на телефон сразу после автоаварии. На нем видно, как Ефремова выводят из машины сразу после ДТП.

Накануне Ефремов рассказал на допросе, что помнит день ДТП вспышками: он был пьян уже к полудню, однако уверен, что не садился за руль.

Память, по словам актера, вернулась к нему с момента допроса у следователя. Ефремов также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

