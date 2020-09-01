Свидетель заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Свидетель обвинения Светлана Набокина, которую суд начал допрашивать накануне и продолжил во вторник, заявила, что актер Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент ДТП со смертельным исходом в центре столицы.

"Кроме водителя, никого в машине не было. Я это помню точно. Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту и характерным жестам", – сказала она.

Защитник актера Эльман Пашаев попросил свидетеля спрятать телефон, а на возражения представителей потерпевших, посоветовал им закрыть рот.

Также адвокат Ефремова поинтересовался семейным положением Набокиной и тем, есть ли у нее дети. Судья Елена Абрамова отвела этот вопрос как не относящийся к делу.



Видео: пресс-служба Пресненского суда

Накануне состоялся допрос артиста. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП вспышками: он был пьян уже к полудню, однако уверен, что не садился за руль.

Память, по словам актера, вернулась к нему с момента допроса у следователя. Ефремов также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.

На заседании 31 августа появился новый свидетель со стороны обвинения Светлана Набокина. Она рассказала, что находившегося на водительском сиденье автомобиля человека выводили из машины двое мужчин. После того как она увидела происшествие, она начала снимать происходящее на видео. По словам Набокиной, она выразила готовность дать показания после того, как узнала, что Ефремов отрицает вину.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

