Гособвинение запросит наказание для Ефремова 3 сентября

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Прокурор запросит срок актеру на заседании 3 сентября.

"Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск", – постановила судья Елена Абрамова.

Слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возобновилось во вторник, 1 сентября. В зале суда были продемонстрированы кадры с камер видеонаблюдения.

Также 1 сентября выступила свидетель обвинения Светлана Набокина. Женщина заявила, что, кроме водителя, в машине никого не было. Набокова узнала в водителе Ефремова по силуэту и характерным жестам.

Сам артист назвал фейковым видеоролик, на котором видно, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП. Свое мнение артист объяснил результатами экспертизы.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.