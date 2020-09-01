Гособвинение запросит наказание для Ефремова 3 сентября

15:45
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Пресненский суд Москвы во вторник завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Прокурор запросит срок актеру на заседании 3 сентября.
"Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск", – постановила судья Елена Абрамова.
Слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возобновилось во вторник, 1 сентября. В зале суда были продемонстрированы кадры с камер видеонаблюдения.
Также 1 сентября выступила свидетель обвинения Светлана Набокина. Женщина заявила, что, кроме водителя, в машине никого не было. Набокова узнала в водителе Ефремова по силуэту и характерным жестам.
Сам артист назвал фейковым видеоролик, на котором видно, как его выводят с водительского места машины сразу после ДТП. Свое мнение артист объяснил результатами экспертизы.
Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ефремов назвал фейковым видеоролик, на котором его выводят с места водителя
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