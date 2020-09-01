Ефремова привезли в Пресненский суд на заседание по делу о ДТП

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Михаила Ефремова привезли Пресненский суд, где пройдет очередное заседание по делу о ДТП с участием актера.

Накануне состоялся допрос артиста. Ефремов рассказал, что помнит день ДТП вспышками: он был пьян уже к полудню, однако уверен, что не садился за руль.

Память, по словам актера, вернулась к нему с момента допроса у следователя. Ефремов также удивился, что экспертиза обнаружила в его крови следы наркотиков.

На заседании 31 августа появился новый свидетель со стороны обвинения Светлана Набокина. Она рассказала, что находившегося на водительском сиденье автомобиля человека выводили из машины двое мужчин. После того как она увидела происшествие, она начала снимать происходящее на видео. По словам Набокиной, она выразила готовность дать показания после того, как узнала, что Ефремов отрицает вину.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.