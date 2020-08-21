Ефремов перевел по почте 200 тысяч рублей брату погибшего в ДТП – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов перевел по почте 200 тысяч рублей брату погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом в зале Пресненского суда сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Мы получили все паспортные данные потерпевших, несмотря на то, что они по рублю предъявили иск, сегодня из денежных средств Ефремова был перевод Валерию Захарову", – заявил адвокат.

Он также рассказал, что перевод осуществлял его помощник по согласию Ефремова, поскольку он сам не имеет права ходить на почту. Также из денежных средств актера были сделаны переводы по 200 тысяч рублей супруге Захарова, его младшему и старшему сыновьям.

В пятницу, 21 августа, продолжается слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. На заседании, которое прошло 20 августа, выступил свидетель защиты Александр Кобец. Он заявил, что актера не было за рулем после аварии.

Позднее он признался, что он слеп на один глаз. Свидетель сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии адвокат Ефремова сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

