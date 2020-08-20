Адвокат Ефремова сообщил, что за свидетелем ДТП следят неизвестные оперативники

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев заявил, что за свидетелем Александром Кобцом, который давал показания в суде, следят оперативники.

"У хостела рядом с моим офисом, где живет свидетель, дежурят четыре оперативника в штатском. Они хотят его выкрасть", – сказал Пашаев.

Ранее Кобец рассказал, что на время судебных заседаний он заселился в хостел у адвокатского бюро Пашаева, который он ему оплатил. Все расходы, связанные с поездками в Москву, Пашаев также взял на себя.

В ходе заседания Кобец рассказал, что в тот вечер, когда произошла авария, он выпивал вместе со своим приятелем в одном из столичных дворов. После чего они решили прогуляться и застали момент ДТП. По его словам, в иномарке Ефремова было два человека, при этом на водительском сиденье находился темноволосый молодой человек.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский, в свою очередь, заметил, что в показаниях Кобца существуют противоречия. В частности, он поставил под сомнение слова свидетеля о том, что сидевший в машине водитель был без перчаток. Адвокат также напомнил, что, по словам свидетеля, он общался с водителем якобы через боковое стекло, но тут же утверждает, что оно было опущено.

В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

