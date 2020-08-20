В показаниях свидетеля по делу Ефремова есть противоречия – адвокат

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В показаниях свидетеля по делу Михаила Ефремова выявили ряд существенных противоречий с прочими материалами. Об этом ТАСС рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

В четверг в Пресненском суде в качестве свидетеля защиты выступил Александр Кобец.

"Он говорит, что сидевший в машине водитель был без перчаток, но на подушке безопасности нет неустановленных отпечатков пальцев, он якобы слышал визг тормозов, но в материалах дела нет информации о тормозном пути, общался свидетель с водителем якобы через боковое стекло, но тут же утверждает, что оно было опущено", – рассказывает Добровинский.

По словам защитника, при вынесении приговора судья оценит показания данного свидетеля. Кроме того, Добровинский обратил внимание, если показания были ложными, то Кобца могут привлечь к уголовной ответственности.

Стало известно, что Кобец выступал в суде в качестве секретного свидетеля, видевшего аварию. Он живет в Иванове, а в столицу, как уточнил, приехал погулять с другом. Согласно показаниям очевидца, когда он подошел к машине, он увидел Ефремова.

Авария с Ефремовым произошла 8 июня. Артист, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Его обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В четверг проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера.