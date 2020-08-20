Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

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Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, уточнил исковые требования и увеличил сумму морального вреда до 7,5 миллиона рублей.

Об этом перед заседанием заявила представительница Виталия Захарова Татьяна Головкина. По ее словам, сын погибшего решил увеличить сумму иска с 6,5 миллиона рублей по той причине, что подсудимый не извинился и "хамил" в суде.

Самого актера уже доставили в Пресненский суд Москвы, где ожидается допрос ключевого свидетеля защиты по делу о смертельном ДТП. Ефремова привезли на машине ФССП в сопровождении пристава.

19 августа прошло очередное заседание по делу. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации.

В ходе заседания 18 августа потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".