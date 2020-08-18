Трое потерпевших по делу Ефремова предъявили актеру иск на 1 рубль

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

Он зачитал текст иска. В нем от имени родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова указывается, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

"Сразу после ДТП Ефремов заявил, что у него много денег. Ефремов опорочил только себя, прощения ему от нашей семьи не будет никогда. Таким образом, обосновав наши требования, мы считаем, что символическая сумма нашего иска составляет 1 рубль", – передал Добровинский.

18 августа проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Несмотря на плохое самочувствие, о котором сообщил его адвокат Эльман Пашаев, актер прибыл в суд. Однако в инстанции заключили, что у Ефремова нет медицинских противопоказаний для участия в заседании.

Сын погибшего в ДТП назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".